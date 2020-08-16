İYİ Partili Bıyık Biden'a böyle seslendi: Ey BİDON

Türkiye gündemine bir anda oturan ABD Başkanı Adayı Joe Biden'in skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Bu konuya ilişkin bir tepkide Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'tan geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Partili Bıyık,"ABD Başkan Adayı Joe BİDON Türkiye'de iktidarı muhalefete destek vererek değiştireceğini söylemiş. Muhalefet partisine mensup bir belediye başkanı olarak söylüyorum."Ey BİDON, bu ülkede ne darbe yapmaya ne de iktidar devirmeye senin ve mensubu olduğun Siyonizmin gücü yetmez..." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Adayı Joe BİDON Türkiye'de iktidarı muhalefete destek vererek değiştireceğini söylemiş. Muhalefet partisine mensup bir belediye başkanı olarak söylüyorum."Ey BİDON, bu ülkede ne darbe yapmaya ne de iktidar devirmeye senin ve mensubu olduğun Siyonizmin gücü yetmez... — Mustafa Bıyık (@mustafabiyik61) August 15, 2020

Bıyık şunları kaydetti:

"Türkiye'de siyaseti dizayn edecek tek güç, Türk milletidir. Bunun dışındaki tüm güçler, karşısında milletimizin tümünü bulur. Haddini bil!..."

MUSTAFA BIYIK KİMDİR?

Mustafa Bıyık, 1981 yılında Yomra’nın şimdi mahalle olan Demirciler köyünde dünyaya geldi. Yomra Demirciler İlkokulu ve Yomra Oymalı Ortaokulu’nun bitiren Bıyık, Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nden mezun oldu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Perakende Yönetimi ve Mağazacılık bölümünde Önlisans ve 2011 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Lisans eğitimi tamamlayan Mustafa Bıyık, halen Atatürk Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim hayatına devam etmektedir. Bıyık daha önce eğitim aldığı Mağaza Yönetimi ve İşletme alanlarının yanı sıra 2019 yılında Atatürk Üniversitesi’ndeki Lisans eğitimini de tamamlayıp, aynı zamanda Sosyolog olmayı planlamaktadır.

İş hayatına lise yıllarında atılan Mustafa Bıyık, eğitim hayatıyla iş hayatını birlikte yürüttü. Doğu Karadeniz bölgesindeki 5 ayrı ilde faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışmaya başlayan Bıyık, Satış Görevlisi girdiği şirkette yaptığı her görevde üstün başarı göstererek, muntazam olarak terfi etti. Mustafa Bıyık sırasıyla Satış Görevlisi, Şube Şefliği, Mağaza Müdür Yardımcılığı, Mağaza Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Çalıştığı şirkette 2015 yılından beri Genel Müdür Yardımcısı olarak üst düzeyde yöneticilik görevinde bulunan Mustafa Bıyık, çok sevdiği ilçesi Yomra’ya Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için şirketteki görevinden kendi isteği ile ayrıldı.