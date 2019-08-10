İYİ Partili Dervişoğlu: Bayramda iyi tatil yapın, bayramdan sonra hep beraber koşacağız

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda partililer ile bayramlaştı. Dervişoğlu, "Grup başkan vekili olarak hem İzmir'in hem Türkiye'nin problemlerini TBMM'de seslendirebilme imkanına kavuşmuş bulunuyorum. O nedenle hepimizin kanaatlerine ihtiyacım var. Meclis çalışmaları dışında İzmir'in ilçelerinde, mahallelerinde, köylerinde olacağım. Oraların havasını birlikte teneffüs edeceğiz. Bayramda iyi tatil yapın, bayramdan sonra hep beraber koşacağız" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan İYİ Parti Grup Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, teşkilattan bayramda iyi tatil yapmalarını isteyerek bayramdan sonra hızla çalışacaklarını söyledi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Grup başkan vekili olarak hem İzmir'in hem Türkiye'nin problemlerini TBMM'de seslendirebilme imkanına kavuşmuş bulunuyorum. O nedenle hepimizin kanaatlerine ihtiyacım var. Meclis çalışmaları dışında İzmir'in ilçelerinde, mahallelerinde, köylerinde olacağım. Oraların havasını birlikte teneffüs edeceğiz. Bayramda iyi tatil yapın, bayramdan sonra hep beraber koşacağız. Bu iyilik hareketinin cesur insanlarının Türkiye'nin doğrularını her yerde konuşması lazım. Milletle olan gönül ittifakımız devam ediyor. Her geçen gün İYİ Parti, Türk siyasetinde güçleniyor. Aldığımız oy oranı ile anılmıyoruz, yarattığımız kelebek etkisi ile tanınıyoruz. İYİ Parti Türk siyasetinin A tipi altın hissesidir. Bu hisseyi büyütmek ve güçlendirmek durumundayız."

'İNSANLIK SORUNLARINI AŞMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

İYİ Partili Dervişoğlu, eski bayramları hatırlatarak, geleneklerin yaşatılması gerektiğini söyledi. Dervişoğlu, şöyle dedi:

"Eskiden bayramlar geleneklerimiz itibari ile büyüklerin ziyaret edildiği, ellerin öpüldüğü ve çocukların sevindirildiği günlerdi. Şimdi şartlar değişti ve ağırlaştı, teknoloji yüzünden aradaki mesafenin yakınlaşması icap ederken, insanlar birbirlerinden uzaklaşmaya başladı. Bayram sabahı herkes hazırlanırdı en yeni kıyafetleri giyerdi, beklerdi. Çocuklar sevindirilirdi. Büyükler de onurlandırılırdı. Eski bayramları kendi içimizde yaşıyor olabilmemizin mutluluğu içindeyim. Demek ki iyiler bayramlaşmaya devam ediyor. Ama bu bayramlaşma kendi aramızda kalmamalı. Bu birlikteliklerin toplumda geniş kesimlere ulaşmasına vesile olmamız lazım. Toplumda istismar edilen kesimler var, dar alanlara sıkıştırılıyorlar. Biz onları isimlendirerek sorunlara dönüştürüyoruz. Aslında karşı karşıya bulunduğumuz sorun dış politika, Kürt, Alevi- Sünni, demokrasi sorunu değil. Aslında bu sorunlar insanlık sorunu, biz bu sorunları aşmak mecburiyetindeyiz. Doğru bir söylem geliştirip siyasetin dilini yumuşatabilmeliyiz. İnsanların oturup anlaşabileceği platformlar oluşturmalıyız. Aksi takdirde bugünkü sorunların birçoğu aşılamaz. Zaman zaman zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorum fakat karşılıklı hoşgörüye ihtiyacımız var."

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DHA