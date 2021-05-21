İYİ Partili Halil Öztürk'ün, şoförünün eşi Sümeyra Tilki'yle yaşadığı aşkta şoke eden detaylar: HTS kayıtları çıktı!

Antalya'ya bağlı Elmalı ilçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, eski makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadığı iddialarını belgeleyen HTS kayıtları ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına giren konuşma kayıtlarında, Öztürk'ün kullandığı telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla "3 bin 476 saniye" süren, 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı. HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı dosyasına ulaşmasının ardından Ahmet Tilki'nin silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Tilki, "Ne kurşunu sıkarsanız sıkın, davamdan ve şikayetimden vazgeçmiyorum. Beni susturmak için pusu kurdular" dedi.

İNCELENMEMESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre, olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken Öztürk ve avukatının, yazışma ve görüşmelerin yapıldığı telefona ait hattın HTS kayıtlarının incelenmemesini talep etmesi kafaları karıştırdı. Başkan Öztürk'ün bu çekincesine karşılık bu kez Ahmet Tilki 'nin avukatı Erdal Yiğit, boşanma davası için S. T'nin telefonuna ait HTS kayıtlarının istenilmesi için mahkemeden talepte bulundu.

KARŞI TARAF ATAKTA BULUNDU

Avukat Erdal Yiğit'in talebi üzerine boşanma davası için istenen HTS kayıtlarına erişilirken olayın doğruluğu da bu kayıtlar sayesinde ortaya çıktı. Elmalı'nın İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile telefondaki görüşmeleri gün gün, saat saat, adres ve mevki olarak tek tek tespit edildi.

3 BİN 746 SANİYELİK TELEFON KONUŞMASI VE BİR BULUŞMA

Mahkeme dosyasına giren son dakika HTS kayıtlarına göre Başkan Öztürk'ün kullandığı ve Nil Tarım Turizm İnşaatı Ltd'ye ait telefon ile Sümeyra Tilki'ye ait telefonla 1 Ocak 2020'den 11 Temmuz 2020 tarihine kadar toplam 3 bin 476 saniye süren 18 görüşme yapılmış. Başkan Öztürk'ün, Sümeyra Tilki'nin konum paylaşarak 2 Haziran'da buluştukları adrese ait HTS kayıtları da olayın gerçekliliğini gösteren başka bir belge oldu.

GÖREVE GÖNDERİP EŞİYLE BULUŞMUŞ

Kamera kayıtlarına da yansıyan buluşma yerine önce Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin ise taksiyle geldiği ortaya çıkmıştı. İkiliye ait telefonların HTS kayıtlarına göre bulaşmanın gerçekleştiği tarihte Başkan Öztürk'ün Antalya'ya göreve gönderdiği makam şoförü Ahmet Tilki'yi aradığı, ardından da Sümeyra Tilki'yi aradığı ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği 1-2 Haziran 2020 gününde ise Sümeyra Tilki'nin Başkan Öztürk ile 600 saniye görüşme yapması dikkat çekti.

SAVCININ KARARI BEKLENİYOR

HTS kayıtlarının boşanma davasına ait dosyaya girmesinden sonra mağdur makam şoförü Ahmet Tilki'nin avukatı Erdal Yiğit'ten ikinci bir hamle geldi. Bir yıla yakındır devam savcılık soruşturmasının sonuçlanması için Yiğit, HTS kayıtlarını Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na vererek, müvekkili Ahmet Tilki'nin olayın tek mağduru olduğunu ve Başkan Öztürk'ün yaptığı suç duyurusu hakkında 'Kovuşturmaya yer olmadığı kararı' verilmesini talep etti. Savcının vereceği karar ile yeni gelişmeler yaşanacağı ifade ediliyor.

"BENİ SUSTURMAK İÇİN KANI PUSU KURDULAR"

HTS kayıtlarının Elmalı Cumhuriyet Savcılığı'na intikal etmesi üzerine olayın baş kahramanlarından Ahmet Tilki domuz kurşunlu saldırıya uğraşarak sağ bacağından yaralandı. Yapılan incelemede saldırgan veya saldırganların saldırıda domuz kurşunu olarak bilinen bilye büyüklüğünde saçma kullandığı belirlendi.

Olayda Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinden şüphelendiğini iddia eden Tilki, "Bu olayda saldırgan ve azmettirici var. İkisi de ortaya çıkarılmalı. Can güvenliğim yok, domuz kurşunu ile gerçekleştiremediklerini zehirleyerek yapabilirler. HTS kayıtları ortaya çıkınca baskılar arttı. Beni susturmak ve davamdan vazgeçirmek için bana böyle bir kanlı pusu kurdular. Kim olduklarını görmedim ama olayların gelişimine baktığımız zaman kimler olduğunu kestirmek hiçte zor değil" diyerek yaşadıklarını anlattı.

KOMPLO OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Ahmet Tilki, şoförlüğünü yaptığı Başkan Halil Öztürk'ün, eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadıklarını ileri sürüp, noter kanalıyla gönderdiği ihbarname ile "Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım" diyerek geçen yıl istifa etmişti. Ahmet Tilki'nin eşi S.Tile uygunsuz görüntü paylaşımı ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıkmıştı

Başkan Öztürk, Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvuru ile olayı inkar etmiş ve olayın komplo olduğunu ileri sürmüştü.