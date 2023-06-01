İYİ Partili isim duyurdu: 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir!

Seçimi kaybeden Millet İttifakı cephesinde sular durulmuyor. Her partiden önemli isimler çok kritik açıklamalar yapıyor. Bu kritik açıklamlardan birisi de İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan geldi. Poyraz ;"28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir!" açıklaması yaptı.

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Türkiye, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerle sandık başına giderek tercihini belirledi.

Cumhur İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimini de Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Bu sonuçlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı seçimi kaybetmesiyle muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Bu süreçte Ankara'da da hareketlilik yaşanıyor. Yeni kabine oluşumu merakla beklenirken, muhalefet partilerinde ise kurultay hazırlıkları sürüyor. İYİ Parti, Millet İttifakı'nın sona erdiğine dair bir açıklama yaparak dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın sona erdiğini belirtti. Poyraz, konuşmasını Sözcü TV'de gerçekleştirdi.

Poyraz, "28 Mayıs itibariyle seçim ittifakı tamamlanmıştır" diyerek Millet İttifakı'na son verildiğini ifade etti. Bu çıkış, İYİ Parti'nin ittifak stratejisinde değişiklik yapacağına işaret etti.

Poyraz, "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs seçimleri bitti, ittifak tamamlanmış, seçim bitmiştir. Müşterek adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için tüm partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir." dedi.

Poyraz programda şu cümlelere yer verdi;

"İyi Parti, CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi bir seçim ittifakı kurmuştur. Bir kere bu kelimeyi de doğru kullanırsak yanlış anlamaların önüne geçeriz. Bu ilişkinin adı seçim ittifakıdır, ittifak değil.

2019'da yerel seçimlere ilişkin CHP ve İyi Parti arasında bir seçim ittifakı yapılmıştır. Daha sonra 6'lı masa 26 Ocak tarihinde 'Millet İttifakı' olarak kurulmuştur.

Tekrar söylüyorum bu seçim ittifakıdır, yani seçim bittiği zaman ittifak ortadan kalkar. 14 Mayıs seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Seçim bitmiştir.

İkinci turu için de partiler Kılıçdaroğlu'na ilişkin mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs tarihi itibari ile de seçim ittifakı bitmiştir."

İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı Milet İttifakı açıklaması

Paçacı, ittifakın bir iş birliği olduğunu belirterek, muhalefet partilerinin bundan sonra kendi aralarında bir iş birliği içine gireceğini ifade etti. İş birliğinin adına ittifak veya iş birliği denilebileceğini söyleyen

Paçacı, şu anda gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konunun olmadığını belirtti. Ancak gelecekte böyle bir ihtiyaç oluşursa, yerel seçimler veya bazı yasal düzenlemeler gibi durumlarda muhalefet partilerinin kendi içlerinde değerlendirme yapacaklarını söyledi. Şu anda ittifakın devamı anlamında herhangi bir şey kalmadığını ifade eden Paçacı, iş birliği gerektirecek bir konu ortaya çıktığında bu konuyu gözden geçireceklerini belirtti.

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