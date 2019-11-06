Seyfi Bayrak kimdir? | Seyfi Bayrak öldü mü? | Seyfi Bayrak neden öldü?

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın da içerisinde bulunduğu ve Sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat Boğazlıyan'da Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında devrildi.

Kazada İl Başkanı Bayrak olay yerinde öldü, araçta bulunan Şahin Köksal, Aniş Kutlu, Ahmet Şükrü Karabacak ve Veysel Topraksayar ise yaralandı.

Yaralılar, Yozgat ve Boğazlıyan'daki hastanelere kaldırıldı.

Bayrak ve araçtaki diğer kişilerin, Yenifakılı Belediyesini ziyaretten dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

SEYFİ BAYRAK KİMDİR?

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı olup aynı zamanda da Türk Eğitim Sen eski Yozgat Şube Başkanıydı.