İYİ Partili isim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin Bakırköy ilçe teşkilatı kurucularından Süleyman Tefek'in ölümünü Twitter'dan yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatımızın kurucularından Süleyman Tefek'in Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim. Değerli dava arkadaşıma Cenabıhak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaşımı:

İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatımızın kurucularından Süleyman Tefek'in COVID-19 sebebiyle hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrendim.

Değerli dava arkadaşıma Cenabıhak'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Camiamızın başı sağ olsun. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 12, 2020

SÜLEYMAN TEFEK KİMDİR?

Süleyman Tefek, İYİ Parti Bakırköy İlçe Teşkilatımızın kurucularındandır.

Aslen Mersinli olan Süleyman Tefek, öğretmenlik mesleğini icra etmek için yurdun dört bir yanında bulundu. Daha önce Düzce ve Diyarbakır gibi illerde şube müdürlüğü görevini yürüttü. İstanbul'da yaşayan Süleyman Tefek, bir süredir İYİ Parti içerisinde yer alıyordu.