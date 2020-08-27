İYİ Partili isimden koronavirüse ilişkin flaş açıklama: 10'la çarpın

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Haftalık yazılı açıklamasında koronavirüs sericini değerlendiren Çıray, "24 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir" sözleri ile verilerde çelişki olduğunu ifade etti.

KORONAVİRÜS SALGININDA ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Çıray, iktidarın sağlık yerine ekonomiyi tercih ettiğini söyledi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını yeteri kadar azaltılmadan birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünün erken açılmasının 'Türkiye’yi Kovid-19 açık hava hastanesine çevirdiğini' belirten Çıray’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde :

“Kurban Bayramımızda turizmi teşvik edecek kararlar alınmıştır. Bununla kalmayan AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya’yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir. Daha da önemlisi resmi olarak 900 binin üzerinde Kovid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski artırılmıştır.

'YENİ VAKA ARTIŞ ORANI YÜZDE 20'LERE KADAR ULAŞMIŞTIR'

Bugün itibarı ile sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları Nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde yüzde 20’lere kadar ulaşmıştır.

'KOVİD-19 YAZILMIŞ VEFAT RAPORLARINDAN İADE EDİLENLER MEVCUT'

Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum ancak ölüm sebebine KOVID yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur. Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde KOVID-19 pozitif olan tam sekiz kişi defnedilmiştir.

'AÇIKLANAN RAKAMLARI 10'LA ÇARPIN'

Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan KOVID-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir. Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır. Bunun yanında SGK özel hastanelere para ödememeye başlamıştır.

24 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vakası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir."