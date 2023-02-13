İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü: Annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, annesi Sebahat Aydın'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü: Annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından acı bir paylaşım yaptı. Aydın annesi Sebahat Aydın'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Merhum Aydın'ın cenazesi, 14 Şubat Salı günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden, öğle namazından sonra toprağa verilecek.

Aydın paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin. Cenazemiz 14 Şubat Salı günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden, öğle namazından sonra, ebedi aleme uğurlanacaktır."

İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü: Annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi

İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü: Annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Japon halkı Türkiye'nin 2011'deki desteğini unutmadı!
Japon halkı Türkiye'nin 2011'deki desteğini unutmadı!
Evleri deprem değil uygun olmayan yapı malzemeleri yıkıyor! "Binanın yarısı köpük yarısı beton!"
Evleri deprem değil uygun olmayan yapı malzemeleri yıkıyor! "Binanın yarısı köpük yarısı beton!"
Depremzedelere fahiş fiyatla çorba satan tesise Ticaret Bakanlığından ağır ceza!
Depremzedelere fahiş fiyatla çorba satan tesise Ticaret Bakanlığından ağır ceza!
Son Haberler
Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jon Karrikaburu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Karrikaburu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
(4 Yıllık) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SAYISAL)
Naim Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Naim Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Raba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Raba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dani Raba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dani Raba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Buralarda yaşayanlar dikkat! Fay hattının geçtiği il ve ilçeler belli oldu!
Buralarda yaşayanlar dikkat! Fay hattının geçtiği il ve ilçeler belli oldu!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi
FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi
Türkiye Tek Yürek kampanyası yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?
Türkiye Tek Yürek kampanyası yayını ne zaman, saat kaçta, hangi kanallarda yayınlanacak?
FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi
FETÖ'cü Hakan Şükür, yine kin kustu! AFAD'a yardım yapılmamasını istedi, hükümeti eleştirdi
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?