İYİ Partili Koray Aydın'ın acı günü: Annesi Sebahat Aydın yaşamını yitirdi

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından acı bir paylaşım yaptı. Aydın annesi Sebahat Aydın'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Merhum Aydın'ın cenazesi, 14 Şubat Salı günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden, öğle namazından sonra toprağa verilecek.
Aydın paylaşımında şunları kaydetti:
"Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin. Mevla'm bize de sabır versin. Cenazemiz 14 Şubat Salı günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden, öğle namazından sonra, ebedi aleme uğurlanacaktır."
Sevgili annem Sebahat Aydın, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Yüce Allah gani gani rahmet etsin. Ruhunu şad, mekânını Cennet etsin.— Koray Aydın (@korayaydintr) February 13, 2023
Mevla'm bize de sabır versin.
Cenazemiz 14 Şubat Salı günü,
Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden,
öğle namazından sonra,
ebedi aleme uğurlanacaktır. pic.twitter.com/NNbVQ2leQP