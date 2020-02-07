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İYİ Partili Meclis üyesi MHP’ye geçti

İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Ümit Seçkin, partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) geçti.

İYİ Partili Meclis üyesi MHP’ye geçti

İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Ümit Seçkin, partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) geçti.

İYİ Parti Belediye Meclis üyesi Ümit Seçkin, partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) geçti. MHP Silivri İlçe Başkanlığında düzenlenen rozet törenine MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Belediye meclis üyeleri Şenoğlu Türkyılmaz, Sultan Aşkın ve Gökalp Kalaycı'nın yanı sıra partililer katıldı. Konu ile ilgili olarak partiden yapılan açıklamada, "Silivri Belediye Meclis Üyesi Sayın Ümit Seçkin gerçekleştirdiğimiz üye giriş töreni ile aramıza katılmıştır. Daha da güçlenerek ülkemize ve Silivri'mize hizmete devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

İYİ Partili Meclis üyesi MHP’ye geçti

İYİ Partili Meclis üyesi MHP’ye geçti

Kaynak: İHA

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