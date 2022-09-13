İYİ Partili Meral Akşener Tunç Soyer'in gündem olan sözlerini eleştirdi! "Gerek yoktu"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer geçtiğimiz günlerde İzmir'in kurtuluşu dolayısıyla yapılan etkinliklerde yaptığı konuşmasında Osmanlı'ya yönelik sarf ettiği sözler ile büyük tepki çekmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de tepki çeken o sözlere karşı değerlendirmelerde bulundu.

"BİR MİLETTİ ATEŞE ATTILAR"

Tunç Soyer Osmanlı'ya yönelik yaptığı konuşmasında "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." şeklinde konuşmuştu.

"BU TÜR CÜMLELER HALKI RAHATSIZ EDER"

Tepki çeken sözlere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de Fox Tv'de katıldığı canlı yayın programında "Atatürk'ün 'Olabilirler' sözlerini hüküm cümlesi olarak kurmuş. Orada sorun var. Bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yani Millet İttifakı'nı oluşturan yöneticilerinin hepsinin daha sağ duyulu olmasında fayda var." dedi.

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