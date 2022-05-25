İyi Partili Ömer Ay, eski belediye başkanı Hasan Ünver'i hedef aldı! "Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız"

Geçtiğimiz günlerde isim vermeden 'malum kişi' sözleri ile İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay'ı hedef alan eski belediye başkanı Hasan'a Ünver'e, Ay'dan cevap geldi. Düzenlediği basın toplantısında Ünver'i hedef alan İl Başkanı Ömer Ay, yolsuzluk yapıldığı iddialarında bulundu. Hasan Ünver'in iş ortaklarının hanımlarını boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini iddia eden Ömer Ay basın toplantısında "Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

"BREZİLYA DİZİSİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hasan Ünver'in mal varlıklarındaki artışa dikkat çeken Ay, Hasan Ünver'in modern bir sanayi sitesi yaptırmak üzere topladığı paraların uzun yıllar kullanıldıktan sonra pula döndüğünü iddia ederek, "Nerede sanayi sitesi? Sanayide dükkan bulunamıyor, kiralar uçtu. Mağdur sanayicilerimize şu sözü vermek istiyorum. İyi Parti iktidarında istediğiniz sanayi sitesine kesinlikle kavuşacaksınız." dedi.

Ay, iş ortaklarının dördünün de eşlerini değiştirdiğini söyleyerek "Genelde sekreterlerini aldılar. Büyük bir ilçemizin belediye başkanıyla şoförü, Yıldız isimli kızı paylaşamıyorlar. Whatsapp yazışmalarını okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar. Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.