İYİ Partili Parlak vatandaşın sorununa ortak oldu

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, eviyle ilgili doğalgaz sıkıntısı yaşadığını söyleyen bir vatandaşın evine giderek, sorunun çözülmesi yetkililerle görüşme yaptı.

İYİ Partili Parlak, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt'u karış karış gezmeye devam ediyor. Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Parlak, bu kapsamda ilçeye bağlı Hıroğlu Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. Esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Parlak, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Gittiği yerlerde vatandaşların sorun ve sıkıntılarına da kayıtsız kalmayan Parlak, esnaf gezisi sırasında sorunu olduğunu söyleyen bir vatandaşın kendiyle görüşme isteğini geri çevirmedi. Doğalgaz sıkıntısı yaşadığını söyleyen vatandaşın evine giden Parlak, 50 metreyle evine doğal gaz verilmediğini iddia eden vatandaşın sorununun çözülmesi için gerekli görüşmeleri yaptı. Yetkililerden de bu konuda çözüm bekleyen Parlak, insanları mağdur etmeye kimsenin hakkının olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA