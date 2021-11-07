İYİ Partili Türkkan şehit ağabeyine küfretmişti! Bakan Akar'dan dikkat çeken açıklama

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Van’daki “Sancak Tevdi Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Sınırlar açısından cumhuriyet tarihinin en kontrollü döneminin yaşandığını ifade eden Bakan Akar, Mehmetçiğin 84 milyonun rahatını, huzurunu sağlamak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için karada, denizde, havada kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Türkkan'ın bu skandal davranışına dikkat çeken Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız.”

NE OLMUŞTU?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seyahati esnasında şehit yakını olduğu öne sürülen bir kişi İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Olay üzerine, daha sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa ettiği küfür dolayısıyla özür diledi. Türkkan konuya ilişkin "Bingöl'de daha önce sayın Akşener'e sosyal medya yoluyla hakaret ve küfreden bir vatandaş karşımıza çıkarak ifade etmek istemediğim birtakım lafları söylemeye devam etti. Ben de onu kalabalıktan uzaklaşmak isterken ciddi küfürlere maruz kaldım, 'Küfür etme' diye birkaç defa ikaz ettim. O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bugün (7 Kasım Pazar) Meral Akşener'in isteği üzerine Grup başkanvekilliğinden istifa etti.