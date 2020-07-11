İYİ Partili Türkkan'ın kızı Lütfü Türkkan trafiği birbirine kattı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve hareketleriyle gündem olan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan sosyal medyada tepki topladı.

Dilara Türkkan, çakar takılı bir araçla emniyet şeridinde hızla giden bir araç içerisinden çekilen videoyu Instagram hesabından paylaşıp, “Geliyorum” yazısı ile paylaştı. Türkkan, trafik kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin ardından, arkadaşları ile olan fotoğrafını “Yetişirim demiştim” yazısı ile paylaştı. Türkkan’ın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

HESABINI KAPATTI

Binlerce kişi Türkkan’ın paylaşımlarını kendi hesaplarından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Dilara Türkkan paylaşım yaptığı sosyal medya hesabını kapattı.

ZENNELİ YILBAŞI PARTİSİ İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan, Türkkan daha önce de yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündeme oturdu. Son olarak 1 Ocak’ta evinde verdiği “zenneli” yılbaşı partisini sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan Dilara Türkkan, yine gündeme oturmuştu.