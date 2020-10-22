İYİ Partili Ümit Özdağ istifa edecek mi? Net konuştu, meydan okudu

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemişti. Bunun üzerine yayına bağlanan Kavuncu, Özdağ'ın iddialarına yanıt vermiş ve daha sonra İstanbul Adliyesine giderek Özdağ hakkında şikayette bulunmuştu. Olaylar sıcaklığını korurken Sözcü'den İsmail Saymaz, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile gerçekleştirdiği görüşmeyi köşe yazısında kaleme aldı.

İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?

İsmail Saymaz, Özdağ'a "İstifa edecek misiniz? Ya da ihraç edilmeyi bekliyor musunuz?” diye sorduğunu kaydetti. Özdağ, Saymaz'a şu cevabı verdi:

“İstifa etmeyeceğim. 2007'den beri FETÖ ile mücadele ediyorum. İYİ Parti, FETÖ iltisaklı derneğin başkan yardımcısı ile Özdağ arasında bir tercih yapacak.”

Kendisinin ihraç edilmesini isteyenler hakkında Özdağ," Haklı çıkarsam ne yapacaksınız?” Kavuncu ile ilgili FETÖ soruşturması var mı? Kavuncu'nun adının Panama belgelerinde kara para aklamada geçtiğini ileri sürüyor." dedi.

"BANA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI TEKLİF EDİLDİ"

Özdağ, kendisi hakkında düzenlenecek olan fezlekeden korkmadığını ifade ederek," MİT görevlilerini ilk açıklayan ben değilim. TBMM'deki açıklamalar için soruşturma yürütülemez. Kavuncu'ya ilk kez itiraz etmiyorum. Partinin kurucusu olmasını engelledim. Genel İdare Kurulu üyeliğine karşı çıktım. En son İstanbul adaylığına itiraz ettim. Ayrıca bana genel başkan yardımcılığı teklif edildi. Kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

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