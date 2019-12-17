İYİ Partili Vekilden geri vites! Tepki çeken paylaşımını sildi

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Türkiye Büyük Milet Meclisi Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri devam ederken Twitter'dan paylaşımda bulundu.

LÜTFÜ TÜRKKAN: BU SARIKLI CÜBBELİ ARKADAŞ KİMDİR ACABA

Türkkan, TBMM locasında çekilmiş cübbeli bir vatandaşın fotoğrafını paylaşıp "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye not düştü.

TÜRKKAN'IN KİRLİ ALGI OPERASYONUNA TEPKİ YAĞDI

Türkkan'ın kirli algı operasyonu "Sarıklı ve cübbelilerin kurduğu milletin meclisine sarıklı ve cübbeli vatandaşların girmesi yasak mı?" şeklinde tepkiler aldı.

ATTIĞI TWEETİ SİLMEK DURUMUNDA KALDI

Tepkilerin ardından İYİ Partili Türkkan'ın bir süre sonra paylaşımını kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Türkkan'ın paylaşıp kaldırdığı o kare;

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ OSMAN BOYRAZ'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Milletvekili Osman Boyraz, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

"Hayatımızın her anını saran sosyal medya doğru ve yerinde kullanılmadığında gönüllerde iz bırakacak yaralar açabilmektedir. Doğru ve yerinde kullanmak şöyle dursun; sosyal medyanın hızını karalama ve yerme gayesi ile işin ardını düşünmeden bilinçsizce kullanmak kalp kırıklarına neden oluyor.

Bugün bütçe görüşmeleri devam ederken bir milletvekili arkadaşımızın işin aslını sorgulamadan, araştırmadan hızlıca attığı bir tweet; bazı basın organları tarafından çarpıtılarak servis edildi. Ne yazık ki bu çarpıtma yine dış görünüşten kaynaklı “sarıklı ve cübbeli arkadaş” ifadeleri ile belli bir düşünce yapısı hedef alınarak gerçekleşti.

Oysa işin aslı çok farklı: Servis edilen fotoğraflarda yer alan amcamız; Mardin'de 2016 yılında PKK'lı kalleş teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım SAFİTÜRK!

Kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde misafir etme fırsatı bulduğumuz Kahraman Şehidimizin babası Asım SAFİTÜRK ile yemek yedikten sonra kendilerini uğurlamak üzereyken, “Buraya kadar gelmişken genel kurulu da görmek isterim.” talebine kayıtsız kalamazdık. Evladını bu vatan için şehit vermiş bir babanın ricası bizim için emirdir. Bunun üzerine saniyelerle ifade edilebilecek çok kısa bir süre içinde şehidimizin babası genel kurul salonuna girdi ve çıktı. Çok kısa süren bu ziyaret hiçbir işleyişi de aksatmamıştır. Evladını vatan ve millet uğruna şehit vermiş bir babanın bu ricasını çok görmemek gerek. Kılık ve kıyafeti ile olayı başka bir boyuta taşımaya çalışmak ise aymazlıktan başka bir şey değildir.

Hülasa, bugün basına yansıyan haberlere söz konusu olan vatandaşımız Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım SAFİTÜRK Amca’mızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ağırladık, elini öptük, böyle bir evlat yetiştirdiği için kendilerine teşekkür ettik ve uğurladık.

Kamuoyuna bilgisine saygılarımla sunarım."