İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa edeceğini duyurdu!

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'a istifa edeceği mesajını atmış ve "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum" ifadelerini yazdığı öğrenildi.

AĞIRALİOĞLU İYİ PARTİ'DEN İSİTİFA EDİYOR

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasından sonra İYİ Parti'de ortalık karışmıştı. Ağıralioğlu ise tepkisini, "sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum" ifadeleriyle dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmeye gitmesi sonrasında ise Ağıralioğlu tepki göstermiş ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamıştı.