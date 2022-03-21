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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul için zehir zemberek sözler: Herkes yerine, herkes mecrasına

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı  Yavuz Ağıralioğlu, Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un Adana'da düzenledikleri yürüyüşte çıkan olaylara tepki göstererek," Biz, bir "hocanın" devlete meydan okumasının kötü sonuçlarını acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu sebeple herkes yerine, herkes mecrasına!" dedi.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul için zehir zemberek sözler: Herkes yerine, herkes mecrasına

Adana'da kapatılan Furkan Vakfı'nın izinsiz yürüyüşüne polisin müdahale etmesi sonrası eylemciler polislere saldırdı. Adana Valiliğinin açıklamasına göre 37 polis olayda yaralanırken vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, ekiplerin biber gazlı müdahalesinden kaçarak bir işyerinin deposuna girdi. Kuytul'u gözaltına almak isteyen polis ile eylemciler arasında arbede çıktı. Depodaki şahıslar ve Kuytul polis ekiplerince çıkarıldı.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul için zehir zemberek sözler: Herkes yerine, herkes mecrasına

Bu olayların ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu,  Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'u sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Polisimizin, bir grubun yürüyüşüne yönelik müdahale görüntülerini üzülerek izledim. Bu görüntüler, bir hukuk devletinde her açıdan rahatsız edici, iç acıtıcı!

Fikirlerine katılmasak ve başka dünyaların insanları da olsak orantısız şiddete herkes için, her şartta karşıyız.

 

 

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul için zehir zemberek sözler: Herkes yerine, herkes mecrasına

Ancak son dönem yaşadıklarımızdan çıkartacağımız ders şudur: Bu memleket, siyasete meraklı hocalar ile hocalığa meraklı siyasilerden illallah etti!

Biz, bir "hocanın" devlete meydan okumasının kötü sonuçlarını acı bir şekilde tecrübe ettik. Bu sebeple herkes yerine, herkes mecrasına!

"Hocalar" ve "hocalığa hevesli olanlar": Bu görüntülerin içimizi acıttığı kadar ayrı bir husus da hiç kimsenin yaşananlardan ders almıyor oluşudur. Türk Devletinin itibarı, bir sokak nümayişinde, genç polislerimizin fevri davranışlarına da asla terk edilmemelidir."

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'dan Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul için zehir zemberek sözler: Herkes yerine, herkes mecrasına

 

 

{TITLE_STRIP}Bakan Soylu'dan Furkan Vakfı'nın yürüyüşüne müdahale açıklaması: "Gerekli soruşturma başlatılmıştır"

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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