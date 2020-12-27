İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına destek: Saygı duyulmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmederek Türkiye'yi ''Demirtaş'ı serbest bırakın' çağrısında bulunmuşu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetten bir çok isim karara sert tepki göstermişti.

''KARARA SAYGI DUYULMALI''

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu da bir televizyon programına katılarak AİHM'nin çağrısına apaçık destek verdi.

İyi Partili Ağıralioğlu, Türk mahkemelerinin üzerine böyle bir leke düşmemelidir. Biz hukuk tanımaz, hukuk saymaz, uluslararası anlaşmalara itibar etmez, kafasına göre davranır, keyfine göre konuşur bir ülke imajının içerisine düşmemeliyiz. Böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Dolayısıyla mahkemelerin kararlarına saygı duymak lazım. Türklerin en şöhretli tarafları, adil mahkemeler olduğu gerçeğini dünyaya gösterebildikleri zamanlardır.'' ifadelerini kullandı.

AİHM DAHA ÖNCE DE ÖCALAN İÇİN 'YENİDEN YARGILANMALI' DEMİŞTİ

Öte yandan AİHM'in Demirtaş kararı 2003 yılında Öcalan için verdiği 'yeniden yargılama' kararını hatırlattı.

AİHM o dönemde, Öcalan'ın adil yargılanmadığına dair aldığı ilk kararı Strasbourg'da bir kez daha tekrarlamıştı.

AİHM'nin temyiz organı olarak da tanımlanan 17 yargıçlı Büyük Daire, Abdullah Öcalan'ın Türkiye'deki Yargı süreci sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3,5 ve 6. maddelerinin ihlal edildiği sonucuna varmıştı.