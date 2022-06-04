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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan olay ifade: "CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir programda partisinin ittifak yaptığı CHP'ye ilişkin çarpıcı bir ifade kullanarak," "Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır; CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birçok görevini alarak A Takım'ında yer vermediği İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Armağan Çağlayan'ın Zor Ama Yine de Sor programına katıldı. Burada ittifak ortağı CHP hakkında eleştiriler ifadeler kullanan Yavuz Ağıralioğlu, geçmişte yaptığı," Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" çıkışı sonrası olay sözler sarf etti. 

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan olay ifade: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır

"KLASİK BİR CHP'Lİ İLE İSTANBUL'U ANKARA'YI ALAMAZLARDI"

Yavuz Ağıralioğlu o dönemde yaptığı çıkışa açıklık getirerek şunları söyledi:

"Bizim klasik sağcılar şöyle bir duygu taşır; CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır. CHP'ye karşı duyulan siyasi alerjiyi Tayyip Bey avantaja çevirmeye çalışır. Bu yüzden İYİ Parti oy verilebilir siyasal esneme imkanı vermiştir Türk demokrasisine. Klasik sağ seçmenin, biz ne olursa olsun yerimizden ayrılma endişesine iyi gelmiştir. Bunu kastederek söyledim arkadaşlar alınganlık yaptı. Yani klasik bir CHP'li ile İstanbul'u Ankara'yı alamazlardı."

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan olay ifade: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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