İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, hayatını kaybetti. Yıldırım'ın vefatı İYİ Parti'de üzüntüye neden oldu.

AKŞENER: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Yıldırım'ın vefat haberini alan Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun…"

Haberin Devamı

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PAYLAŞIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da sosyal medya hesabından Yıldırım'ın vefatı hakkında paylaşımda bulundu.

Özdağ şunları kaydetti: "Değerli hemşehrim, İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Gaziantep halkına baş sağlığı diliyorum."