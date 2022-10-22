İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım, hayatını kaybetti. Yıldırım'ın vefatı İYİ Parti'de üzüntüye neden oldu.

İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti

AKŞENER: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Yıldırım'ın vefat haberini alan Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep İl Başkanımız Celal Yıldırım’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun…"

İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PAYLAŞIM

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'da sosyal medya hesabından Yıldırım'ın vefatı hakkında paylaşımda bulundu.

Özdağ şunları kaydetti: "Değerli hemşehrim, İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Gaziantep halkına baş sağlığı diliyorum."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol'da programında ortalık karıştı! Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşti, o iddia karşısında deliye döndü
Esra Erol'da programında ortalık karıştı! Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşti, o iddia karşısında deliye döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu! Başörtüsü için Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Sıkıyorsa referanduma götürelim, kararı millet versin"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu! Başörtüsü için Kılıçdaroğlu'na seslendi: "Sıkıyorsa referanduma götürelim, kararı millet versin"
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Son Haberler
51/2-c Trafik Cezası Nedir? 51/2-c Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
51/2-c Trafik Cezası Nedir? 51/2-c Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Şarkıcı Sultan Bozkurt'tan kötü haber! Ofisine giderken trafik kazası geçirdi
Şarkıcı Sultan Bozkurt'tan kötü haber! Ofisine giderken trafik kazası geçirdi
İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti
İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener duyurdu: Gaziantep İl Başkanı Celal Yıldırım hayatını kaybetti
51/2-a Trafik Cezası Nedir? 51/2-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
51/2-a Trafik Cezası Nedir? 51/2-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Atama Kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki isim atandı
Atama Kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki isim atandı
Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!
Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişlerdi! Bakan Koca, Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın sağlık durumunu açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 22 Ekim 2022 Cumartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Bolu'da karın ağrısıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız, hamile çıktı
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Mehmet Ali Çelebi ve Tanju Özcan arasında gerginlik! Sosyal medyada birbirlerini hedef aldılar
Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Bakan Akar, terörle mücadeledeki son durumu açıkladı! Kimyasal silah yalanına sert çıktı
Bakan Akar, terörle mücadeledeki son durumu açıkladı! Kimyasal silah yalanına sert çıktı
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"