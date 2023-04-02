İYİ Parti'nin Ankara 2. bölgenin temayül yoklamasında kavga çıktı

İYİ Parti'nin Ankara 2. bölgenin temayül yoklaması için Altınpark'taki ANFA Fuar Alanı'na oy kullanmaya gelen bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

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İYİ Parti'nin Ankara 2. bölgenin temayül yoklamasında kavga çıktı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi partiler milletvekili adaylarını belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu partilerden bir tanesi de İYİ Parti milletvekillerini belirlemek için bazı illerde temayül yoklaması yaparak milletvekili adaylarını belirlemeye çalışıyor.

İYİ Parti'nin Ankara 2. bölgenin temayül yoklamasında kavga çıktı

İYİ PARTİ TEMAYÜL YOKLAMASINDA KAVGA ÇIKTI

İYİ Parti'nin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara 2. bölgenin temayül yoklaması için Altınpark'taki ANFA Fuar Alanı'na oy kullanmaya gelen bazı partililer arasında tartışma yaşandı.

Kavgaya dönen tartışma, diğer partililerin araya girmesiyle sona erdi.

Olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAYNAK: AA

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