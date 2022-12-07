İYİ Parti'nin önemli isimden gündemi değiştirecek sözler: "Akşener, Mansur Bey ve Ekrem Bey konusunda kaygılı"

Altılı masa cumhurbaşkanı adayını belirleyemezken süreç uzamaya devam ediyor. CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını isterken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve masanın diğer isimleri de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda net bir tavır sergilemedi. İYİ Parti cephesinin ne yapacağı bilinmezken Gazeteci Barış Yarkadaş'ın görüştüğü İYİ Parti'nin önemli isminden dikkat çeken sözler geldi.

AKŞENER, YAVAŞ VE İMAMOĞLU HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Barış Yarkadaş'ın tv100'de yer alan köşe yazısında ismini vermediği İYİ Partili isim, "Abla, (Akşener) Mansur Bey ve Ekrem Bey konusunda da kaygılı" dedi.

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Yarkadaş'ın ‘’Neden?” sorusuna yanıt veren İYİ Partili isim şunları söyledi:

“Abla, Mansur Bey’i ziyaret ettiğinde adaylık teklif etti. Bunu siz zaten tv100’de ayrıntılı anlattınız. Mansur Bey teklife yanıt vermedi. Mansur Bey, Kemal Bey’den habersiz böyle bir işe girişmek istemedi. İmamoğlu ise zaten ablanın aklında yok. Büyükelçiyle yemek krizinden bu yana İmamoğlu’nu aklından çıkardı. İmamoğlu’nun bu koltuğu taşıyamayacağını düşünüyor.”

"ABLA'NIN ADAY ARAYIŞI SÜRÜYOR"

İYİ Parti’nin etkili ismi konuşmasının devamında şunları kaydetti:

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“Ancak şunu da söyleyeyim… Diyelim ki; şartlar değişti. İmamoğlu ya da Mansur Bey aday oldu. Abla’nın kaygısı şu: Ya bu isimlerden biri aday olur ve seçimi kaybederse… Abla, işte o zaman 2024 belediye seçimlerinin de zora gireceğini ve muhalefetin büyük moral kaybedeceğini düşünüyor. O yüzden hep ‘Kazanacak aday’ vurgusu yapıyor. Abla’nın aday arayışı sürüyor. ‘Bana güvenin, iyi bir aday bulacağım’ diyor.”

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