İyiliğe Uçanlar Platformu’ndan 620 aileye Ramazan desteği

Türk Hava Yolları (THY) bünyesindeki pilot ve kabin memurları tarafından kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 620 aileye içinde gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı yardım kolisi dağıttı.

THY kokpit ve kabin ekipleri tarafından 8 yıl önce kurulan İyiliğe Uçanlar Platformu, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Bine yakın dernek gönüllüsünün desteğiyle hazırlanan yardım kolileri 100 gönüllü tarafından ailelere ulaştırıldı. Paketlere gıda ürünlerinin yanında temizlik ürünleri ve koruyucu maske ile eldiven de konuldu.

Hazırlanan yardım kolilerinin salgın başlangıcından bugüne kadar toplam 620 aileye ulaştırıldığını belirten THY kabin amiri ve İyiliğe Uçanlar Platformu'nun kurucusu Sinem Güldal, "Güllacından hurmasına, deterjanından çay ve şekerine kadar zengin içerikli bir koli hazırlamaya çalıştık. Ramazan ayında ailelerimizin sofralarında buluşamasak bile kalplerinde buluşmayı hedefledik. Iğdır, Van, Eskişehir, Ankara, İzmir ve Tekirdağ'da bulunan kardeş derneklerimiz aracılığıyla da ailelerimize market çekleri verdik" dedi.

Güldal, kendilerine ulaşmak isteyenlerin sosyal medya üzerinden veya telefon aracılığıyla irtibat kurabileceklerini belirterek, "Bizlere ulaşan ailelerimizden durumlarını ispat niteliğinde sunabilecekleri belgeler talep ederek, kısa bir araştırma sonrasında da desteğimizi onlara ulaştırıyoruz. Uçuş ekiplerinden toplam 6-7 bin gönüllü kişi var. Korona virüs salgını zamanında 100 kişilik bir ekiple hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu süreçte bize destek olan sponsorlar ve kurumlar oldu. Gelen destekler ile oluşan imkân çerçevesinde bugüne kadar 620 ailemize yardım eli uzatabildik, destekçilerimiz artarsa daha fazla ailemize ulaşabiliriz" diye konuştu.

"Biz bunu yapmaya ve çevremizdeki insanları da buna teşvik etmeye çalışıyoruz"

Platformun gönüllülerinden kabin memuru Elif Aksoy ise, "İyiliğe Uçanlar olarak özel günleri insanları mutlu etmek ve onlarla bir şeyler paylaşmanın bahanesi olarak görüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı, evine ekmek götüremeyen, bebek bezi alamayan insanları anlamanın ayıdır. Ne yazık ki anlamak, çözmek için yeterli değil. Bunun için elini taşın altına koymak gerekiyor. Biz bunu yapmaya ve çevremizdeki insanları da buna teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

İyiliğe Uçanlar Platformu gönüllüleri, Anneler Günü'nü de unutmadı. Gönüllüler, bu özel günde yüksek seviyede engelli çocuğu olan anneler için özel bir sürpriz hazırladı. Gaziosmanpaşa'da çocuklarının durumu ve yaşadıkları maddi güçlük nedeniyle Anneler Günü hiç kutlanamamış anneler evlerinde ziyaret edilerek, hediyeler verildi. İhtiyaç sahibi anneler ve çocuklar karşılaştıkları sürprizle büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: İHA