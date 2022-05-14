İyilik dizisinin Damla'sı Sera Kutlubey bikinili pozuyla mest etti! "İkinci bir Derin vakası" Ünlü oyuncu Sera Kutlubey, sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri mest etti. Başarılı oyuncunun cesur pozları sosyal medyaya damga vurdu.

1 7 FOX TV'nin yeni dizisi "İyilik" yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.