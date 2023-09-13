İyilik Kayalığı’nı cazibe merkezi yapacak proje yerinde tanıtıldı

İyilik Kayalığı bölgesinin Marmaris turizmine kazandıracak "İyilik Kayalığı Yürüyüş ve Seyir Terası" projesi Muğla Valiliği'ne sunulmadan önce, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yerinde tanıtıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İyilik Kayalığı’nı cazibe merkezi yapacak proje yerinde tanıtıldı

İyilik Kayalığı bölgesinin Marmaris turizmine kazandıracak "İyilik Kayalığı Yürüyüş ve Seyir Terası" projesi Muğla Valiliği'ne sunulmadan önce, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yerinde tanıtıldı.

Marmaris Belediyesi bir süredir atıl halde olan İyilik Kayalığı'nı tekrar canlandıracak ve Marmaris'in cazibe noktalarından biri haline getirecek "İyilik Kayalığı Yürüyüş ve Seyir Terası" projesi için yeni bir adım attı. Projenin hayata geçmesi için Muğla Valiliği'ne sunulacak proje öncesinde Proje Birimi Sorumlusu Ayça Asuman Hacımustafaoğlu tarafından Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve Marmaris Müzesi Müdürü Şehime Atabey'e İyilik Kayalığı'nda projenin detayları aktarıldı. Alanı gezen Başkan Oktay ve diğer kurum yetkilileri, yapılması planlanan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Marmaris tarihinin, kent kültürüne katılmasının hedeflendiği projeyle İyilik Kayalığı'nın kuzey üst kesiminde yer alan tepenin iki farklı noktasında seyir terası ve gözlem alanı oluşturulacak. Proje yürüyüş yolları ile desteklenecek. Proje çerçevesinde İyilik Kayalığı'nın güney alt kesiminde yer alan arkeolojik buluntuların görünürlüğü arttırılacak. Alanda kioks, bilgilendirme panoları ve aydınlatma elemanları yer alacak.

İyilik Kayalığı’nı cazibe merkezi yapacak proje yerinde tanıtıldı

İyilik Kayalığı’nı cazibe merkezi yapacak proje yerinde tanıtıldı

İyilik Kayalığı’nı cazibe merkezi yapacak proje yerinde tanıtıldı

İyilik Kayalığı’nı cazibe merkezi yapacak proje yerinde tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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