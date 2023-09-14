İyilik yapmak isterken canından oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yolda gördüğü lastiğin kaza neden olmasından endişe eden sürücü, aracından inip lastiği almak istedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İyilik yapmak isterken canından oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yolda gördüğü lastiğin kaza neden olmasından endişe eden sürücü, aracından inip lastiği almak istedi. İyilik yapmak için aracından inen sürücü, arkadan gelen aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saat 21:30 sularında Sarayköy ilçesinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Nazilli istikametine kendi aracıyla yolculuk eden Celal Salar (44), Aydın - Denizli karayolu Sarayköy Kavşağına yaklaştığında yolda bir lastiğin tehlike oluşturduğunu fark etti. Aracını yol kenarına park eden Salar, başka lastiğin kazalara sebebiyet vermemesi adına yoldan kaldırmak için hareket etti. Lastiği yolun dışına atmaya çalıştığı esnada Salar'a yine aynı istikametten gelen 32 FF 238 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Salar yola düşerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptığı incelemede Salar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Salar'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Salar'ın cenazesinin bugün Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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