İyonlaşma ne demek, TDK'ya göre İyonlaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İyonlaşma ne demek? İyonlaşma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iyonlaşma kelimesi. Peki iyonlaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iyonlaşma nedir, iyonlaşma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İYONLAŞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İyonlaşma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iyonlaşma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması, iyonlanma

