İyonlaşma ne demek, TDK'ya göre İyonlaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji duyurdu: Açık ve bulutlu hava etkili olacak, yağış beklenmiyor! Sis, pus, buzlanma ve dona dikkat!Diğer Servis İşçileri (Kişisel Hizmetler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıNişadır Kaymağı ne demek, TDK'ya göre Nişadır Kaymağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dimmer ne demek, TDK'ya göre Dimmer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Motor Ve Araç Tekniği Bilgisi Öğreticisi (Sürücü Kursu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTrup ne demek, TDK'ya göre Trup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKispet ne demek, TDK'ya göre Kispet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sanayi Makineleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İyonlaşma ne demek, TDK'ya göre İyonlaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İyonlaşma ne demek, TDK'ya göre İyonlaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İyonlaşma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İyonlaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İyonlaşma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İyonlaşma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İyonlaşma ne demek, TDK'ya göre İyonlaşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İyonlaşma ne demek? İyonlaşma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iyonlaşma kelimesi. Peki iyonlaşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iyonlaşma nedir, iyonlaşma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İYONLAŞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İyonlaşma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iyonlaşma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması, iyonlanma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT