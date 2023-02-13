İza Carcelen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İza Carcelen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İza Carcelen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İza Carcelen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İza Carcelen 23 Nisan 1993 tarihinde El Puerto de Santa María şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Isaac Carcelén Valencia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İza Carcelen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. İza Carcelen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İza Carcelen'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İza Carcelen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/izacarcelen/

İza Carcelen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İza Carcelen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İza Carcelen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İza Carcelen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Betis B

6 Temmuz 2015 yılında Real Zaragoza

9 Temmuz 2017 yılında CyD Leonesa

21 Temmuz 2018 yılında R. Majadahonda

1 Temmuz 2019 yılında Cádiz CF

İza Carcelen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İza Carcelen şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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