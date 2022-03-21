İzabe Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İzabe Teknisyeni görev tanımı nedir, İzabe Teknisyeni ne iş yapar, İzabe Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İzabe Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İzabe Teknisyeni Tanımı;

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İzabe Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İzabe Teknisyeni Maaşları

İzabe Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İzabe Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İzabe Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.27

Meslek Adı :

İzabe Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

kalıp yapabilen, metal ergitip ve dökebilen, dökülen işleri temizleyebilen, kok üretimi yapan, ham demir ve çelik üretimi yapabilen, haddeleme yolu ile çeşitli metal profiller ve sac üreten, ısıl işlem ve kalite kontrol işlerini yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İzabe Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kum kalıpları hazırlar ve üretime hazır hale getirmek,

b) Kalite kontrol işlemlerini yapmak,

c) Teknik resim ve bilgisayar destekli çizim yapmak,

d) Ayrıca çeşitli metal ve metal alaşımlarını ergiterek içerisinde bulunan istenmeyen elementlerin ortamdan uzaklaştırılması suretiyle yarı mamul ve mamul hale getirme işlemlerini de yerine getirmek,

e) Metalleri teknolojik bilgilere göre ergitir veya alaşımlar hazırlamak,

f) Ergitilmiş metali veya alaşımı daha önce hazırlanmış kalıplara dökmek,

g) Tasarlanan parçada, fazla kısımları temizler ve işlemeye hazır hale getirmek,

h) Haddeleme görevini yapmak,

i) Taş kömüründen kok üretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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