İzabeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İzabeci görev tanımı nedir, İzabeci ne iş yapar, İzabeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İzabeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İzabeci Tanımı;

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İzabeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İzabeci Maaşları

İzabeci maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İzabeci maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İzabeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3135.09

Meslek Adı :

İzabeci Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Üretim İşlem Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Cevher veya hurdadan istenilen özelliklerde metal üretilmesi için ocağın ön kontrollerinin yapılması, üretilecek metalin niteliklerine göre belirlenmiş malzemenin şarja eklenmesi, metalin standartlara uygun şekilde ergitilmesi ve tasfiye edilmesi, sıvı metalin uygun zamanda ve hızda potaya alınması işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İzabeci işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Çalışma öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

f) İş organizasyonu yapmak

g) İzabe tesisi donanımları ve süreçle ilgili, malzeme, alet ve ekipmanı kontrol ve takip etmek

h) Ergitme ocağı işlemlerini yapmak

i) Potayı, ergimiş metal ile doldurmaya hazırlamak

j) Metali ergitmek

k) Sıvı metal ile ilgili son işlemleri yapmak

l) Ergiyiğe, döküme gönderme öncesi son işlemleri uygulamak

m) Sıvı metali sevk etmek ve raporları hazırlamak

n) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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