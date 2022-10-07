İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) görev tanımı nedir, İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) ne iş yapar, İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) Tanımı;

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İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) Maaşı Ne Kadar? 2022 İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) Maaşları

İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.07

Meslek Adı :

İzabeci (Oksijen Ve Çelik Tavlama)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pik demiri çeliğe dönüştüren oksijenle çalışan bir fırını ve yardımcı donatımını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İzabeci (Oksijen ve Çelik Tavlama) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumanda kollarını oynatarak ocağı yerleştirmek ve doldurulması için emir vermek,

b) Isı göstergelerini ve kayıt göstergelerini gözler ve kumanda kollarını oynatarak oksijen lensini ayarlayıp lensten potadaki malzeme üzerine oksijen üflenmesini düzenlemek,

c) Otomatik tartı makinesiyle potaya şarj edilecek malzemeyi belirleyerek şarj etmek,

d) Kumanda kollarını oynatarak aktarma arabasını, taşıma kepçesini ve cüruf potasını akış deliğinin altına yerleştirmek ve erimiş metali akıtmak için kumanda kolları vasıtasıyla fırını çevirmek,

e) Alışılmış izabecilik hizmetleri yapmada yardımcılarına talimat vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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