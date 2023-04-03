İzan Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzan Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzan Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İzan Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İzan Fernandez 19 Kasım 2003 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Izan Javier Fernández Losada şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İzan Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İzan Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İzan Fernandez'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İzan Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İzan Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Málaga CF Altyap
1 Temmuz 2020 yılında San Félix U19
1 Temmuz 2021 yılında Málaga Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında A. Malagueño
İzan Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İzan Fernandez şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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