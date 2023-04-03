İzan Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzan Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? İzan Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İzan Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.