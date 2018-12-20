İZBAN'da keşif yapılacak (2)

İZBAN'IN DURUŞMASI PAZARTESİ GÜNÜNE KALDI

İZBAN'da çalışan personelin başlattığı grevin ardından, taşeron personelle grev dışı çalıştırılan trenlerle ilgili sendika tarafından ihtiyadi tedbir istemiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında, İZBAN Genel Müdürlüğü'nde keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı. İş güvenliği ve sağlığı uzmanı Salih Yanık, makine mühendisi ve iş güvenliği uzmanı Fahrettin Akpınar ile makine mühendisi ve iş güvenliği uzmanı Prof. Dr. Süleyman Karadeniz, bilirkişi olarak seçildi. İZBAN Genel Müdürlüğü ile Demiyol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileriyle görüşen bilirkişiler, tedbir istenen işyerinde grevdeki makinist sürücülerin yaptığı işin, alt işverenden temin edilen sürücü eğitmenlerinin çalıştırılması nedeniyle grev kırıcılığı, grevin etkisizleştirilmesi ve kanuna aykırı şekilde engellenmesi niteliğinde olup olmadığı, alt işveren yönetmeliğine aykırılık oluşturup oluşturmadığı yerinde inceledi. Bilirkişilerin, hazırlayacakları raporun yarına yetişmeyeceğini bildirmesi üzerine, duruşmanın 24 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesine karar verildiği öğrenildi.

DHA