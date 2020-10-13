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  3. İZBAN'da sorumsuzluğun bu kadarı! Tedbirlere uymadan sigara içip şarkı söylediler

İZBAN'da sorumsuzluğun bu kadarı! Tedbirlere uymadan sigara içip şarkı söylediler

İzmir'de raylı sistem İZBAN'da Cem K. ile Gökçen Ö. isimli iki kişinin sigara içip şarkı söylediği o anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi. Kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları bu görüntülerin ardından bu kişilere toplamda 12 bin 974 lira para cezası verildi.

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13 Ekim 2020 Salı 08:52
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