İZBAN'da sorumsuzluğun bu kadarı! Tedbirlere uymadan sigara içip şarkı söylediler

İzmir'de raylı sistem İZBAN'da Cem K. ile Gökçen Ö. isimli iki kişinin sigara içip şarkı söylediği o anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi. Kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları bu görüntülerin ardından bu kişilere toplamda 12 bin 974 lira para cezası verildi.