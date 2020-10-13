İZBAN'da sorumsuzluğun bu kadarı! Tedbirlere uymadan sigara içip şarkı söylediler
İzmir'de raylı sistem İZBAN'da Cem K. ile Gökçen Ö. isimli iki kişinin sigara içip şarkı söylediği o anlar bir vatandaşın kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi. Kişilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları bu görüntülerin ardından bu kişilere toplamda 12 bin 974 lira para cezası verildi.
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13 Ekim 2020 Salı 08:52
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