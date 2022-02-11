İzbandut ne demek, TDK'ya göre İzbandut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzbandut ne demek? İzbandut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izbandut kelimesi. Peki izbandut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izbandut nedir, izbandut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZBANDUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzbandut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzbandut kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre izbandut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)

- Rum korsanı



İZBANDUT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hanife, iki izbandut herifin yanından geçeceği anı mümkün olduğu kadar tehire çalışıyordu.



İZBANDUT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- izbandut gibi

