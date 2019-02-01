İzciler zoru başardı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü izcileri, Bolu Aladağlardaki Tevfik Rüştü Günday izcilik tesisinde yapılan kış kampında zorlu şartlarda yaşamayı öğrendi.

Türkiye İzcilik Federasyonu'nun Bolu Aladağlardaki Tevfik Rüştü Günday izcilik tesisinde yapılan kış millî ve mahallî kampına Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden 84 izci ve lider katıldı. Kampta izciler kayak, kızak eğitimlerinin yanı sıra dağcılık, ilkyardım, karda yürüyüş teknikleri, iglo, kar mağarası yapımı faaliyetlerini de gerçekleştirdi. Millî kamptaki izcilerin çadırda kaldığı kampta izciler kardan çeşitli tesisler yaparak, ekipçe zoru başarmanın keyfini çıkardı.

Karda ateş yakmayı, tipiden korunmayı, buz kazmasını kullanabilmeyi, karda iz takibini, karda gece yürüyüşünü, baltayla odun kırmayı tatbikî olarak öğrendiler.

Kaynak: İHA