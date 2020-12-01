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  3. İzdivaç programlarından tanınan Hanife sosyal medya isyan etti!

İzdivaç programlarından tanınan Hanife sosyal medya isyan etti!

Televizyon ekranlarında izdivaç programlarıyla tanınan gelin adayı Hanife Gürdal yaptığı paylaşımlar sonrasında gelen tepkilere isyan etti. Bir tencere paylaşımı yapan Hanife gelen yorumlar sonrası çıldırdı.

İzdivaç programlarından tanınan Hanife sosyal medya isyan etti!

Evlilik programıyla ünlenen ve sonrasında sosyal medya fenomeni olan gelin adayı Hanife Gürdal Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İzdivaç programlarından tanınan Hanife sosyal medya isyan etti!

Geçtiğimiz gün korse giyerek dalga konusu olan Hanife bugün de mutfaktan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İzdivaç programlarından tanınan Hanife sosyal medya isyan etti!

Evinde puding yaptığı anları paylaşan Hanife'yi görenler Hanife'ye yorum yağdırdı.

Granit tencerede metal kaşık kullanılır mı diye Google soru soran ve yanıtını paylaşan Hanife tepkisini şöyle gösterdi: "Dünden beri beni delirttiniz! Tencerem teflon değil granit, metal kaşık kullanılır."

İzdivaç programlarından tanınan Hanife sosyal medya isyan etti!

Hızını alamayan Hadife eşiyle yatakta yatarken de bir video çekti ve "Ben artık bazı insanların aşırı derecede rahatsız olduğuna karar verdim. Dün geceden beri sinirlerim bozuldu. Ben o tencereyi telle yıkılıyorum zaten" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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