İZDOB muhteşem gösteriyle sezona veda etti

İZMİR Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), sezona "Operadan Müzikale; Unutulmayan Melodiler" gösterisiyle veda etti. Gösteride dünyada en çok dinlenen opera ve operetlerden oluşan bölümlerin yanısıra Broadway müzikalleri seslendirildi. Seyircinin büyük beğeniyle izlediği muhteşem gösteri ile birlikte etkinlik yılı tamamlanmış oldu.

İZDOB etkinlik yılını "Operadan Müzikale; Unutulmayan Melodiler" gösterisiyle tamamladı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Haldun Özörten rejisiyle sunulan gösteride, soprano Filiz Güneş, Evren Işık, Burcu Sayın, mezzosoprano Ebru Kaptan, tenor Lorenzo Mok Arranz, Oğuz Çimen, Levent Gündüz ve bariton Tamer Peker'in yanısıra orkestra, koro ve bale sanatçıları da sahne aldı. Yaklaşık bin kişinin izlediği gösteri büyük beğeni topladı. Gösteride dünyada en çok dinlenen opera ve operetlerden oluşan bölümlerin yanısıra Broadway müzikalleri de seslendirildi. İzmirlilerin sanata doyduğu gösteriyle birlikte etkinlik yılı tamamlanırken, seyirciler sanatçıları ayakta alkışladı.

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DHA