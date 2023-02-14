İzer Aliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İzer Aliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İzer Aliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İzer Aliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İzer Aliu 15 Kasım 1999 tarihinde Adliswil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İzer Aliu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. İzer Aliu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İzer Aliu'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İzer Aliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İzer Aliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İzer Aliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İzer Aliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2009 yılında FC Zürich U16

1 Temmuz 2015 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2016 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich

21 Ocak 2020 yılında FC Chiasso

3 Ağu 2020 yılında FC Zürich

4 Eylül 2020 yılında SC Kriens

30 Haziran 2022 yılında FC Zürich

9 Temmuz 2022 yılında Neuchâtel Xamax

İzer Aliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İzer Aliu şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İzer Aliu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Adliswil (2007-2008), FC Red Star ZH (2008-2009), FC Zürich (2009-2018)

İsviçre U20 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 8 numaralı formasıyla 29 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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