İzhar ne demek, TDK'ya göre İzhar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzhar ne demek? İzhar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izhar kelimesi. Peki izhar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izhar nedir, izhar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZHAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzhar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzhar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izhar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirtme, gösterme, açığa vurma



İZHAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- izhar etmek

