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  3. İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

Dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Konya'nın işlek caddelerinde yaya ve trafik yoğunluğu azaldı. Mevlana Caddesi, Zafer Meydanı, Meram mesire alanı ile kenti Ankara, İstanbul ve Antalya'ya bağlayan kara yollarında, kısıtlamadan muaf olanlar dışında yoğunluk görülmedi. Şehir merkezinde polis, kontrol noktalarında yayalar ve sürücülerin izin belgelerini ibraz etmeleri ile geçişlerine izin veriyor.

ŞEHİRLER SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Karaman'da da "tam kapanma"nın başlamasıyla cadde ve sokaklarda denetimler devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yapıyor. Seyahat izin belgesi bulunmayanlara idari para cezası uygulanıyor. Kent merkezinde polis, köylerde ve köy yollarında ise jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor. Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da başta kent meydanı olmak üzere Uzun Çarşı ile Bankalar, Ambaryolu ve Yeşilyol caddelerinde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf olanların dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte jandarma ve polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştiriyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

İzin belgesi olmayanlara geçiş yok! Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da kapanma denetimleri

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