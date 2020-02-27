İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İzinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi

İzinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi.

İzinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan mahkum bir daha geri dönmedi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan izinli olarak ayrılan Nuri G. (62) isimli mahkum, izini bitmesine rağmen cezaevine geri dönmedi. Bilecik ve ilçelerinde kolluk görevlileri şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, Bursa, Eskişehir ile Bilecik'e yakın illerdeki güvenlik birimlerine şahsın eşkal bilgileri verildi.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT