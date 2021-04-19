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  3. İzinsiz kazıya jandarma baskını! Suçüstü yakalandılar

İzinsiz kazıya jandarma baskını! Suçüstü yakalandılar

Yaylımlı Köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İzinsiz kazıya jandarma baskını! Suçüstü yakalandılar

Adıyaman izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.  Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyünde izinsiz kazı yapan şahısların ihbarını alan jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada kazı yapan M.A., ile A.A., isimli 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda kazı esnasında kullanılan 4 adet kazma, 2 adet demir murç, 1 adet çekiç, 1 adet manivela, 1 adet keser, 1 adet baret, 1 adet tahra, 1 adet kancalı makara, 4 adet kova, 5 metre tahta merdiven, 20 metre halatta ise el koydu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

İzinsiz kazıya jandarma baskını! Suçüstü yakalandılar

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