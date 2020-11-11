İzinsiz kesilen ağaç kargaşayı da beraberinde getirdi! Tekmeler havada uçuştu

Esenyurt'ta işçilerin bir binanın dış cephe onarımı sırasında binanın önündeki ağacı kesmesinden dolayı yan apartmandaki vatandaşlarla tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle işçiler ve apartman sakinleri tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavganın görüntüleri böyle kaydedildi.