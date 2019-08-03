İzinsiz yolcu taşıyanlara ceza yağdı

Balıkesir'de Trafik polisler izinsiz yolcu taşıyan araçlara uygulama yaptı. Uygulama sırasında 22 araç sürücüsüne 15 bin 613 lira para cezası uygulandı.

Balıkesir Valiliğinden edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk güzergahında yapılan Özel Denetim 46 izinsiz yolcu taşımacılığı uygulaması sonucunda; 408 araç ve sürücü kontrol edilmiş kusurlu görülen 22 araç ve sürücüsüne; 15 bin 613 TL para cezası uygulanırken, 3 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA