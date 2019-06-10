İzlanda Dışişleri Bakanı'ndan skandalla ilgili açıklama!

İzlanda Dışişleri Bakanı Tor Thordarson, A Milli Takımımızın havaalanı yaşadığı skandalla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.

Tor Thordarson, kendilerine talebin geç geldiğini kaydederken, "Bugün milli takımın gelişi ile ilgili yaşananlar üzerine Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtik. Isavia'nın bize bildirdiğine göre, normal prosedürler uygulandı. Keflavik'te hızlı bir prosedür işletilmesi talebi bize Türkiye'nin Oslo'daki büyükelçiliğinden geç geldi. Böyle talepler genellikle üst düzey yetkililer söz konusu olduğunda hemen ciddiye alınır" dedi.