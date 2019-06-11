İzlanda - Türkiye: 2 - 1

Dorukhan Toköz, A Milli Takım formasıyla ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan ve Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği maçta İzlanda'nın gollerini 21 ve 32. dakikalarda Sigurdsson atarken, Milli Takımımızın golünü 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Dorukhan ayrıca, A Milli Takım formasıyla da ilk golünü atmış oldu.

GRUPTA PUANLAR EŞİTLENDİ

H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Fransa, deplasmanda Andorra'yı 4 - 0, Arnavutluk ise evinde Moldova'yı 2 - 0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, Fransa ve İzlanda'nın puanları 9 oldu. Arnavutluk ise puanını 6'ya yükseltti.

STAT: Laugardalsvöllur

HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

İZLANDA: 1-Halldórsson, 2-Hermannsson, 6-R. Sigurdsson, 7-Gudmundsson (Dk. 80 21-Traustason), 8-B. Bjarnason, 10-G. Sigurdsson, 14-Árnason, 17-A. Gunnarsson, 20-Hallfredsson, 22-Bödvarsson (Dk. 64 9-Sigthórsson), 23-A. Skúlason (Dk. 69 18-H. Magnússon)

TÜRKİYE: 12-Mert Günok, 2-Zeki Çelik, 3-Hasan Ali Kaldırım, 6-Ozan Tufan, 9-Kenan Karaman (Dk. 46 11-Yusuf Yazıcı), 10-Hakan Çalhanoğlu, 14- Dorukhan Toköz (Dk. 85 15-Güven Yalçın), 16- Merih Demiral, 17-Burak Yılmaz, 21-İrfan Kahveci (Dk.63 7-Abdülkadir Ömür), 22-Kaan Ayhan

SARI KART: Dk.18 Hallfredsson, Dk. 72 Bjarnason (İzlanda); Dk.23 Dorukhan Toköz, Dk 56 Zeki Çelik, Dk. 52 Burak Yılmaz, Dk. 55 Kaan Ayhan (Türkiye)

GOLLER: Dk. 21 ve 32 Sigurdsson (İzlanda); Dk. 40 Dorukhan Toköz (Türkiye)

(FOTOĞRAFLI)

DHA