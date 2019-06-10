İzlanda - Türkiye maçını Szymon Marciniak yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yaparken, maçın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak.
DHA
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