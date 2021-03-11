İzlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?
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İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, kuzeyinde Arktik Okyanusu ile çevrilidir.
İzlanda'nın Başkenti?
“Reykjavík” şehri İzlanda'nın başkentidir.
İzlanda'nın Para Birimi Nedir?
“İzlanda Kronu” İzlanda'nın para birimidir.
İzlanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İzlanda'nın telefon alan kodu : + 354
İzlanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
İzlanda
İzlanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Reykjavík
İzlanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Iceland
İzlanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Reykjavík
İzlanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Reykjavík
İzlanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Ísland
İzlanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İzlandaca