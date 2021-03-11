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İzlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İzlanda'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İzlanda'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İzlanda hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

İzlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde Grönland'ın güneydoğusu ile İskandinavya ve Büyük Britanya'nın kuzeybatısında yer alan bir ada ve Avrupa ülkesi. İzlanda, kuzeyinde Arktik Okyanusu ile çevrilidir.

İzlanda'nın Başkenti?

“Reykjavík” şehri İzlanda'nın başkentidir.

İzlanda'nın Para Birimi Nedir?

“İzlanda Kronu” İzlanda'nın para birimidir.

İzlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İzlanda'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İzlanda'nın telefon alan kodu : + 354

İzlanda'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

İzlanda

İzlanda'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Reykjavík

İzlanda'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Iceland

İzlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İzlanda'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Reykjavík

İzlanda'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Reykjavík

İzlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İzlanda'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Ísland

İzlanda'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İzlandaca

İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

İzlanda'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İzlanda'nın Bayrağı Nasıldır?

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